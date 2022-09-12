TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TOKİ Sosyal Konut Projesiyle ilgili açıklamalarını bir tweet dizesi ile yayınladı.

İrem Yıldız
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TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında konuşan Nureddin Nebati: "Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" dediği ve 13 Eylül'de detaylarını kamuoyuyla paylaşacağı TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ KONUTLARA TAŞIYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından tweet dizesi yayınlayan Bakan Nebati şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomi politikamızın hedefi sadece büyüme değil. Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak.

Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başlatıyoruz.

Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

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