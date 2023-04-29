TOKİ'de 500 TL'niz kalmış olabilir! Bir tıkla hemen hesabınıza yatırılacak: Başvurular açıldı

Son zamanlarda gerçekleştirilen TOKİ projelerinde kura sonuçları açıklandı ve çekilişe katılanların büyük bir bölümü ev sahibi olma fırsatı yakaladı. Ancak kura sonucu çıkmayanların ücret iadesi süreci başladı. Peki, TOKİ kura ücreti nasıl geri alınır? İşlemler nelerdir? İşte ayrıntılar...

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TOKİ'de 500 TL'niz kalmış olabilir! Bir tıkla hemen hesabınıza yatırılacak: Başvurular açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen yeni konut projeleri için hareketli günler yaşanıyor. Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ya da kısaca TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi için kura çekimleri tamamlanmıştır. Proje, aynı anda 81 ilde uygulanacak olup, kura sonuçlarına göre ev ve işyeri sahibi olacaklar belirlenmiştir. Kura sonuçlarına göre hak kazanamayanlar için ise kura ücreti iade süreci başlamıştır. 

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

iade

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni konut kredisi kapsamında, orta gelirli vatandaşların uygun taksitlerle konut sahibi olmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen TOKİ kurasında ismi çıkmayan kişiler için ücret iadesi süreci başladı. Kura ücretleri 500 TL olarak belirlendi ve kurada ismi çıkmayan kişilerin ücretleri, kuradan hemen sonra iade edilmeye başlandı.

TOKİ kura ücretini henüz almamış olan kişilerin ise, geri ödeme işlemleri için birkaç adım izlemesi gerekmektedir. Öncelikle, kura sonuçları açıklandıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra ise, TOKİ tarafından belirlenen banka hesabına ücret iadesi yapılacaktır.

İADELER HALKBANK ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

halkbank

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimleri kapsamında ücretlerini Halkbank üzerinden yatıran kişilerin yapmaları gereken işlemler açıklandı. Bu kapsamda, başvurularını internet üzerinden gerçekleştirmiş olan ve Halkbank'a ücretlerini yatırmış olan kişilerin Halkbank resmi internet sitesine T.C. kimlik numarası ve telefon numarası ile giriş yapması gerektiği belirtildi. Banka yetkilileri, doğrulama işlemini gerçekleştirmek için altta bulunan kutudaki harfleri yazarak, ardından devam butonuna basmaları gerektiğini söyledi.

Kura sonuçları açıklandıktan sonra, kurada isimleri çıkmayan kişilerin ücretleri geri ödenecek. Halkbank'a ücretlerini yatıran kişilerin ise hesaplarına paranın aktarılması için birkaç adımı takip etmeleri gerekiyor. Halkbank resmi internet sitesine girerek T.C. kimlik numarası ve telefon numarası ile giriş yapan kişiler, "Kurada İsmim Çıkmadı, Ücretimi Nasıl Geri Alabilirim?" başlıklı sayfada yer alan "Kura Ücreti İade Talep Formu"nu doldurarak ücretlerini geri alabilirler.

Formda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta adresi, banka hesap numarası gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, ücret yatırım bilgileri de yer almaktadır. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Talep formu doldurulduktan sonra, ilgili banka tarafından yapılan incelemeler sonrasında ücretler, başvuru sahibinin hesabına aktarılacaktır.

5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İADE EDİLECEK

Halkbank üzerinden ücretini yatırmış olan kişilerin TOKİ kura ücretini geri almak için yapmaları gereken adımlar açıklandı. Halkbank resmi internet sitesine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve telefon numarası ile doğrulama yapılması gerektiğini belirten banka yetkilileri, ardından telefona gelecek olan onay kodu ile giriş yapılmasını öneriyor. Hesap bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, devam butonuna tıkladıktan sonra 500 TL için iade işlemlerinin başlayacağını duyurdu. İade işlemlerinin başvurudan sonraki 5 iş günü içinde gerçekleşeceğini belirten banka yetkilileri, işlemler sırasında verilen bilgilerin doğru olması gerektiğini hatırlattı.

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