TOKİ açık satış ne demek? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

TOKİ Türkiye'nin 32 ilinde 5 bin 439 konutu kurasız, açık satışa sundu. Şehir ve projelere göre konut fiyatları değişiyor. TOKİ konutları ön şartsız, kurasız olacak. Başvuru önceliğine göre dar gelirliler ev sahibi yapılacak. İşte TOKİ açık satışla ev sahibi olmak için tüm merak edilenler haberimizde...

TOKİ AÇIK SATIŞ NE DEMEK? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ Türkiye'nin 32 ilinde 5 bin 439 konutu açık satış yöntemi ile satışa sundu. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 80 bin liradan, taksitleri ise 343 liradan başlıyor. Konutlar ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek.

TOKİ KURASIZ EV ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmaları şartı aranıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurması gerekiyor. Konutların satışları niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek.

TOKİ EVLERİNDE ÖNCELİK YATAY VE YÖRESEL MİMARİDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yönelen TOKİ, inşa ettiği konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısındaki binalar oluşturuyor. Ayrıca, farklı ekonomik gruptan insanların bir arada yaşamasına olanak sağlayan mahalle kültürünü dikkate alarak projeler üretiliyor.

EMEKLİLERE TOKİ MÜJDESİ: 66 BİN LİRAYA KONUT SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

TOKİ, dar gelirliyi kurayla ev sahibi yapar bir çok projesinde emekliye özel kontenjan ayırıyor. Açık satıştaki konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve vade imkanları sunacak. Peki emekli TOKİ şartları nelerdir? Toki emekliye ev hangi illerde 2019? TOKİ emekliye ev için nereye başvurulur? İşte cevabı...

TOKİ EMEKLİYE EV 2019 ŞARTLARI NELER?

TOKİ’nin şu anda 36 ilde bulunan 4 bin 759 konutunda özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Evlerin taksidi bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 304 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 66 bin liraya kadar düşüyor. Konutların başvuru süresi bir kısmı için 29 Mart, bir kısmı için de 28 Haziran’a kadar devam edecek.

TOKİ EMEKLİYE EV PEŞİNATI NE KADAR?

Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor.

TOKİ EMEKLİYE EV ŞARTLARI NELER? KONTENJANI NEDİR?

Bugüne kadar ev sahibi olamamış emeklileri kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, alt gelir grubuna yönelik geliştirdiği konut projelerinde, daha önce konut sahibi olmayan emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırıyor.

EMEKLİYE İKİNCİ BAHAR MÜJDESİ

TOKİ, mevcut üretimlerdeki yüzde 25 emekli kontenjanının yanı sıra doğrudan emeklilerin talepleri kapsamında ‘İkinci Bahar Projesi’ ile yeni konut projeleri de hayata geçiriyor. TOKİ, bu projeler için zaman zaman talep topluyor.