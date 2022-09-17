TOKİ'den ev almak caiz mi? TOKİ sosyal konut projesi caiz mi? İşte Diyanet'in açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı TOKİ sosyal konut projesinde başvurular alınmaya başlandı. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 250 bin sosyal konut projesiyle dar gelirlilerin ev sahibi olması amaçlanıyor. Vatandaşların yaptığı başvuru sayısı 2 milyonu aşarken dini proje hakkında akıllarında dini yönden soru işareti bulunanlar TOKİ'den ev almak caiz mi? TOKİ sosyal konut projesi caiz mi? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

TOKİ'DEN EV ALMAK CAİZ Mİ? İŞTE DİYANET'İN AÇIKLAMASI...

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde bu konuya ilişkin olarak sorulan soruya verilen yanıtta, TOKİ'den ev almanın caiz olduğunu ifade edilmişti.

"TOKİ tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?" şeklinde sorulan soruya verilen yanıtta şu ifadeler yer almıştır:

"İslam'da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Bu itibarla, devlet TOKİ'nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir."

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ CAİZ Mİ?

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığından bu konuya ilişkin yapılan açıklamada, faizin haram kılındığı anımsatılarak şöyle denilmişti:

"Kurulumuz, halkımızla paylaştığı görüşünde, öncelikle faizin kesin olarak haram kılındığını, konut veya araç satın almak için faizli kredi kullanmanın caiz olmadığını çok açık ve kesin bir dille belirtmiştir. Bahse konu projenin, kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal proje olduğu kanaatine ulaşmış ve bu projeden yararlanarak ev sahibi olmanın, dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilmeyeceği sonucuna varmıştır."

Faizin, taraflardan birinin, sözleşmede karşılığı olmayan bir fazlalığı şart koşması ve bununla haksız bir kazanç elde etmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Oysa bu projede devletin, verdiği borçtan kar etmek gibi bir amacı olmadığı gibi aksine peşin verdiği paranın yıllar sonra değer olarak daha düşük bir şekilde tahsili söz konusudur. Dolayısıyla İslam'ın haksız kazanç olarak gördüğü ve kendisine şiddetle savaş açtığı faiz, bu sosyal konut projesinde sonuç itibarıyla gerçekleşmemektedir. Nitekim Kurulumuz, daha önce de devletin yatırımları teşvik etmek, istihdam sağlamak ve kalkınmayı temin etmek amacıyla verdiği teşvik kredilerinin, şartlarına uygun şekilde alınıp kullanılmasının caiz olduğu ve bunun faiz kapsamında değerlendirilmeyeceği yönünde görüş bildirmiştir.

Kurulumuzun dar gelirli vatandaşlarımızın devlet desteğiyle ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ'nin sosyal konut projesi özelindeki son görüşü de bu kapsamda görülmelidir. Söz konusu görüş üzerinden Başkanlığımızın ve Din İşleri Yüksek Kurulumuzun faize cevaz verdiği veya devlet bankalarından alınan faizli kredilerin caiz olduğunu söylediği iddiası asılsız olduğu kadar kurumlarımızı yıpratma amacı taşıyan iyi niyetle bağdaşmayan bir algı operasyonu olarak değerlendirilmiştir."

Bu açıklamadan yola çıkılarak TOKİ'den ev alabilmek caizdir.

Caiz kelimesi, dinen yapılmasında sıkıntı olmayan eylemi anlatmaktadır.

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