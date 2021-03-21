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  3. TOKİ'den Rönesans Holding'e 320 milyon TL'lik ihale

TOKİ'den Rönesans Holding'e 320 milyon TL'lik ihale

Yaklaşık 10 ay sonra açıklanan milyonlarca dolarlık ihalenin sonucunda Toki, Erman Ilıcak tarafından kurulan Rönesans Holding'e tam 320 milyon TL'lik ihale verdi.

TOKİ'den Rönesans Holding'e 320 milyon TL'lik ihale

Rönesans Holding, Atatürk Limanı'nın yakınlarındaki Hava Harp Okulu'nun yeni binalarını inşa edecek. Yaklaşık 10 ay sonra açıklanan ihalenin sonucunda TOKİ, Rönesans Holding'e bu inşaat için 320 milyon TL'lik ihale verdi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TOKİ 5 Mayıs 2020 tarihinde “Hava Harp Okulu Binaları 1’inci Etap İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi” adlı ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’ndaki tartışmalı pazarlık usulüyle yapılan ihalenin neticesi yaklaşık 10 ay sonra açıkladı.

550 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, sonucu 19 Mart'ta açıklanan ilanda ihalenin 320 milyon TL'ye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın müteahhidi olan Rönesans Holding'e REC Uluslararası İnşaat Yatırım Şirketi’ne verildiği açıklandı. Tarafların imzaladığı sözleşmeye göre işin 550 gün içerisinde tamamlanması gerekmekte.

TOKİden Rönesans Holding'e 320 milyon TLlik ihale

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İKİNCİ İNSANI RÖNESANS HOLDİNG'İN SAHİBİ ERMAN ILICAK

1993 yılında Rönesans Holding'ini kuran Erman Ilıcak, 2016-2017 döneminde servetini ikiye katladı. Ilıcak, Forbes dergisinin Türkiye'nin en zenginleri araştırmasında Murat Ülker’den sonra ikinci sıraya yükseldi.

 

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