TOKİ'nin internet sitesi çöktü, başvuru tarihleri güncellendi! İşte Sosyal Konut Projesi'nin başvuru tarihleri...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün canlı yayında detaylarını aktardığı Sosyal Konut Projesi duyurusunun ardından, vatandaşların yığılma yapması nedeniyle TOKİ'nin internet sitesi hata vermişti. Milyonlarca insanın aynı anda işlem yapmasının sağlıklı olmayacağı gerekçesiyle, vatandaşların kimlik numaralarının son hanesine göre haftanın belirli günlerinde başvuru yapması kararı alındı.

BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Bugün, yani 14 Eylül itibarıyla başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Vatandaşlar projeye başvuracakları illerde bulunan Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerinden başvurularını yapabilecek.

Başvurularını internetten yapmak isteyen adaylar da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Fakat başvurular, yoğunluk yaşanıp herhangi bir aksama olmaması için kimlik numaralarının son hanelerine göre belirli günlerde alınmaya başlayacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

-0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

-2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

-4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma,

-6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

-8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

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