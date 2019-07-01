TOKİ'nin İstanbul çekilişinde izdiham yaşandı

TOKİ 50 bin konut projesinin İstanbul Tuzla için noter huzurunda yapılan kura çekilişinde izdiham yaşandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 50 bin konut projesinin İstanbul için kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve 500 konut için 103 bin kişinin başvurduğu kura çekilişinde izdiham yaşandı. Yüzlerce kişi, saatler öncesinde spor kompleksinin önünde sıraya girerken, vatandaşlar sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı.

"KİRA DERDİNDEN 68 YAŞINDA KURTULDUM"

Aslen Giresun'lu olan 68 yaşındaki Gül Yolcu, 30 yıldır İstanbul'da kirada yaşadığını belirterek, "Daha önce hiç evim olmadı. Çok mutlu oldum, duygulandım, sevindim. Allah cümlemize nasip etsin. Bunca yıl hep kirada yaşadım. Allah bu yaşımdan sonra kiradan kurtulmayı bana nasip etti. Hemen evdekileri arayıp haber verdim. Herkes çok sevinçli" dedi.

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

3+1 ev sahibi olmaya hak kazanan 69 yaşındaki emekli Saylı Baylan ise duygularını, "Çok mutlu oldum. Allah herkese nasip etsin inşallah" diyerek duygularını ifade etti.

"AİLEME SÜRPRİZ YAPACAĞIM"

Konut sahibi olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Dikbudak da, "Şoför olarak çalışıyorum. Bu konutlar isteyen herkese inşallah çıkar. Aileme henüz telefon açıp haber veremedim. Sürpriz yapacağım" ifadelerini kullandı.

TOKİ kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanabilecek.

DHA