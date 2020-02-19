TOKİ’nin Sosyal konutları için 16 bin 867 kişi başvurdu

Türkiye genelinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ'nin sosyal konut projesine Malatya'dan 16 bin 876 kişi başvurdu. İlk etapta bin konutun inşa edileceği Malatya'da kuralar ise 15-16 Nisan'da çekilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura tarihleri belirlendi. Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Malatya'da ise sosyal konut projesine toplamda 16 bin 876 kişi başvurdu. TOKİ'den edinilen bilgiye göre 2+1 konut tipi için toplam 6 bin 354, 3+1 konut tipi için ise 10 bin 522 kişi başvurdu. Başvuru şartlarını sağlamadığı için 635 kişinin ise başvurusunun iptal edildiği açıklandı.

Öte yandan kura çekim tarihlerini de açıklayan TOKİ, Malatya'daki projeleri kura çekimlerinin 15-16 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Açıklamada, Yazıhan ilçesinde yapılacak 78 konut ile Kale ilçesinde yapılacak 100 konutun kura çekiminin 15 Nisan günü, Malatya merkezde yapılacak 822 konutun ise 16 Nisan günü kura çekiminin gerçekleştirileceği belirtildi.

Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade

Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak. Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

Kaynak: İHA