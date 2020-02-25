TOKİ'yle ev istekleri gerçek oldu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek bin konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten yerinde durmadı, heyecandan gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, Seferihisar ilçesinde inşa edilecek bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çekiliş, Seferihisar Noterliği denetiminde gerçekleşti. Toplam 22 bin 204 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. 700 adet 2+1 daire için 11 bin 295, 300 adet, 3+1 daire için ise 10 bin 909 başvuru yapıldı. On binlerce kişi salona sığmadı. Dışarı sinevizyon ekranla talihlilerin isimleri yansıtıldı. Uzun süre ev hayali kuran vatandaşlar, heyecanla kendi isimlerinin okunmasını bekledi. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş sevinç gözyaşı döktü.

RÜYASINDA GÖREN DE OLDU, HEYECANDAN YERİNDE DURAMAYAN DA

Sevincini yakınlarına sarılarak paylaşan temizlik işçisi, 2 çocuk annesi Sebiha Pilgir (42), "Çok istemiştim bu evi, 2 tane çocuğum var onlar için düşünüyorum. 10 senedir evim yoktu. Gerçekten çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun" dedi.

Sevinçten yerinde duramayan, güçlükle konuşan ev kadını 1 çocuk annesi Nebahat Kızılcık (42), "Gerçekten çok mutluyum. Uzun zamandır evim yoktu. Şükürler olsun. Şu anda da sevincimden ne kadar mutlu olduğum belli oluyordur zaten. Rüyamda da görmüştüm. Allah herkesin gönlüne göre versin" diye konuştu.

Mutlu haberi yakınlarına telefonla veren evli ve 2 çocuk annesi ev kadını Fadime Vurgun (68) da, "Para biriktiriyordum ev almak için, çok şükür Allah bu günleri gösterdi" ifadelerini kullandı.

Evli ve 3 çocuk annesi ev kadını Sebahat Yıldız (58) ise, "Allah oturmak nasip etsin, ihtiyacı olan kim varsa hepsine ev nasip etsin. Çok sevindim, şükürler olsun" diye konuştu.

Bir diğer kazanan evli ve demirci ustası Samet Başçılar (31), "İlk günden beri bekliyorduk. İlk defa ev sahibi oldum. Çok şaşırdım. Arkadaşlarım haber verdi, ben de hemen geldim" dedi.

Evli ve 4 çocuk babası inşaat işçisi Supi İstanbul (51), "2+1 ev kazandım çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Darısı buradaki herkesin başına. 20 senedir ev sahibi olmayı istiyordum, ancak yeni nasip oldu. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Evli ve 3 çocuk annesi ev kadını Keziban Işık (50) da, "2+1 ev sahibi oldum. Tek hayalim buydu, o da gerçekleşti. Şansımız yaver gitti. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim. Son gün başvurumuzu yapmıştık, demek ki nasibimizde varmış" dedi.

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Kaynak: DHA