Tokmac Chol Nguen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tokmac Chol Nguen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tokmac Chol Nguen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tokmac Chol Nguen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tokmac Chol Nguen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tokmac Chol Nguen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tokmac Chol Nguen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tokmac Chol Nguen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tokmac Chol Nguen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tokmac Chol Nguen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tokmac Chol Nguen 20 Ekim 1993 tarihinde Kakuma şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tokmac Chol Nguen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Tokmac Chol Nguen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Tokmac Chol Nguen'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tokmac Chol Nguen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tokmac10/

Tokmac Chol Nguen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tokmac Chol Nguen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tokmac Chol Nguen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tokmac Chol Nguen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2011 yılında Strømsgodset

6 Ağustos 2014 yılında Baerum SK

31 Aralık 2014 yılında Strømsgodset

11 Ağustos 2015 yılında Mjøndalen

31 Aralık 2015 yılında Strømsgodset

1 Şubat 2019 yılında Ferencváros

Tokmac Chol Nguen kimdir

Tokmac Chol Nguen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tokmac Chol Nguen şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Drammen FK, Strømsgodset

Tokmac Chol Nguen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 14 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Tokmac Chol Nguen nereli

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