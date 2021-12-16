Toksikoman ne demek, TDK'ya göre Toksikoman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toksikoman ne demek? Toksikoman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toksikoman kelimesi. Peki toksikoman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toksikoman nedir, toksikoman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOKSİKOMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toksikoman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Toksikoman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre toksikoman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dıştan sağlanan her türlü maddeye, özellikle toksik bir maddeye karşı fiziksel ve ruhsal bir bağımlılık duyan, vücudunda bu maddenin yarattığı olağanüstü etkilerin arayışı içinde olan kişi

