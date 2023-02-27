Tokuma Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tokuma Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tokuma Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tokuma Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tokuma Suzuki 12 Mart 1997 tarihinde ---, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 徳真 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tokuma Suzuki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Tokuma Suzuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tokuma Suzuki'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Tokuma Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tokuma Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tokuma Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tokuma Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2019 yılında Tokushima Vort.

9 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Tokuma Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tokuma Suzuki şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Tokuma Suzuki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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