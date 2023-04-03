Tokumo Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tokumo Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tokumo Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tokumo Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tokumo Tanaka 3 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 仁雲 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tokumo Tanaka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tokumo Tanaka'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tokumo Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tokumo Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tokumo Tanaka şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.