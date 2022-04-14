Tokuş isminin anlamı nedir, Tokuş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tokuş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tokuş ismi ne demek, Tokuş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tokuş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Tokuş İsminin anlamı nedir? TDK Tokuş anlamı:

Tokuş ismi Türk Dil Kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1-Kirli giysileri yıkamaya yarayan tahta tokmak 2-.Çamaşır tokmağı, tokaç. 3-Tokaç 4-Savaş.

Tokuş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tokuş ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Tokuş isminin kökeni:

Tokuş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Tokuş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Tokuş isminin rengi:

Falu

Tokuş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Tokuş isminin Harf Analizi Nedir ?

Tokuş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

O : Sağduyulu, utangaç

K : Kariyerli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Tokuş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tokuş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

O : 18

K : 14

U : 25

Ş : 23

= 104 – Tokuş İsminin Numeroloji Toplamı 104’dir.

Tokuş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Tokuş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tokuş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 O: 6 K: 2 U: 3 Ş: 1 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Tokuş isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!