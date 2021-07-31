2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sergilediği özverili mücadele ile kalplere taht kuran Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, B grubu dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanırsa gruptan çıkacak olan milli takımımızın maçını izlemek isteyen sporseverler TOKYO 2020 Türkiye - Arjantin voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

TOKYO 2020 TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye ile Arjantin arasındaki mücadele Ariake Arena'da Türkiye saati ile saat 08.30'da başladı. Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükseleceği maçı mutlak kazanmak isteyen Millilerin maçı TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

TOKYO 2020 TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TOKYO 2020 TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TOKYO 2020'de Türkiye ile Arjantin arasında oynanan maçı TRT Spor kanalından izleyebileceksiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TOKYO 2020 TÜRKİYE - ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ PERFORMANSI

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Takım, grubundaki üçüncü maçında iyi dönüş yaptığı ABD'ye ise 3-2 yenildi.

B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor. Üç maçında da rakiplerine yenilen ve henüz puan alma başarısı gösteremeyen Arjantin ise son sırada bulunuyor.

Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.

GRUPTAN ÇIKARSA İLK OLACAK

Bu arada A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek.

Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.