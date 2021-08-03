A Milli Kadın Voleybol takımımız Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki başarılı gidişatını sürdürmek istiyor. Tarihte ilk kez gruptan çıkma başarısı gösteren Filenin Sultanları, bunu madalya ile taçlandırmak istiyor. Bu kapsamda çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşen takımımızın karşılaşmasını izlemek isten sporseverler internette Tokyo 2020 Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte yayın linki...

TOKYO 2020 TÜRKİYE - GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

4 Ağustos 2021 Salı günü oynanacak bu karşılaşma saat 03.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen sporseverler Tokyo 2020 Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilir.

TOKYO 2020 TÜRKİYE - GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Yarı finale çıkmak için ter dökecek olan A Milli Kadın Voleybol takımımızın bu karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu maçı Tokyo 2020 Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.

Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.