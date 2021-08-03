Tokyo 2020 Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Son olarak Rusya'yı 3-2 yenerek grup aşamalarını 3. olarak bitiren A Milli kadın Voleybol takımımız, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Bu maçı merak eden sporseverler internette Tokyo 2020 Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

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A Milli Kadın voleybol takımımız, grup aşamalarında gösterdiği başarılı performansın ardından çeyrek finale çıkmaya hak kazanmıştı. Etkili oyununu sürdürerek madalya almayı hedefleyen Milliler, çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşacak. Bu mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler internette Tokyo 2020 Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... TOKYO 2020 TÜRKİYE - GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Tokyo'da 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 03.00'da başlayacak. TOKYO 2020 TÜRKİYE - GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? Millilerimizin yarı finale çıkmak için mücadele edeceği bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. tokyo2020olimpiyatfilenin sultanlarıVoleybol