Tokyo 2020'de ülkemizi gururlandıran Milli sporcularımız yurda döndü! İşte ilk açıklamalar

Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız yurda döndü. Tokyo'dan kalkan özel uçakla birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Milli sporcularımızın yer aldığı kafile için coşkulu karşılama düzenlendi. Kafile çiçeklerle ve müziklerle karşılandı.

"BİZDEN SONRAKİLERE YOL AÇTIK"

İlk olarak kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu söz aldı. Çok uzun bir süreci başarıyla geçirdiklerini ifade eden Buse Naz, "Bence takım olarak çok büyük bir başarı elde ettik, kazanılmamış madalya sayısını kazandık. Bu, 2024 için de çok büyük bir umut ışığı oldu. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin de yolunu açtık. 2024 Paris için de çok büyük umut oldu. Artık benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, dünya ve olimpiyatta bu madalyanın rengini altına çevirmek." dedi.

"GÜMÜŞ MADALYAYA ÜZÜLEN BİR TAKIM HALİNE GELDİK"

Tokyo'da Türk kadınının Tokyo'da yaşattığı başarılara ilişkin soruya cevap veren Milli boksorümüz :

"2024 Paris'te eşitlik ön planda olacak. Kadın-erkek eşitliği ön planda olacak olimpiyatlarda. Burada da bunu sağladık, erkek ve kadın olarak büyük başarılara imza attık. Kadın boksunda, vize alamayan bir kadın takımından gümüş madalyaya üzülen bir takım haline geldik. Bu çok önemli, büyük bir başarı. En fazla madalya sayısını geçtik, 2024 için bu büyük umut oldu. Türkiye olarak yaşımız çok genç, tüm takımlar olarak büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"BU OLİMPİYATLAR TARİHE GEÇECEK"

Bronz madalya kazanma başarısı gösteren Milli güreşçimiz Yasemin Addar ise:

"Türk kadın güreşi tarihinde ilk madalyayı kazandım, çok mutlu ve çok gururluyum. Bu olimpiyat benim için çok başkaydı. İlkleri yaşatan bir kadın olduğum için ilk madalyayla geldim. Eminim arkadan gelecek arkadaşlarımız başarımızın üzerine başarı katacak. Gelmeden önce de hedefimizin madalya olduğunu söylemiştik. Altın madalya da olabilirdi. Kötü bir sporcu değiliz, ağır sıklette iyi işler başarıyoruz. 3 madalya kazandık ve bu olimpiyatlar tarihe geçecek. Herkes neredeyse ilk madalyasını aldı." ifadelerine yer verdi.

"YENEBİLECEĞİM BİR SPORCUYA YENİLDİM"

Tokyo'da güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha Akgül, kazanabileceği bir karşılaşmayı kaybettiği için üzgün olduğunu ifade etti.

Güreş adına 3 bronz madalya aldıklarını ama karşılaşmalardan önce altın madalyaya aday sporcular olduklarını belirten Taha, "Özellikle ben kendi adıma, talihsiz bir çeyrek final müsabakası geçirdim. Hayatımda ilk kez yenildiğim bir müsabakadan inanın yorulmadan, nabzım yükselmeden çıktım. Maçın içinde o kadar afalladım. Bu konsantrasyon bozukluğu bana da yakışmadı. Normalde yenilsem bile son saniyeye kadar mücadele etmek gerekiyordu. Son 2-2,5 dakika zorlayamadan müsabakayı bitirdim. Sadece bu bana yakışmadı. Yenebileceğim bir sporcuya yenildim. O da olimpiyat şampiyonu oldu, fark yarattı, sürpriz oldu. Ama şükrediyorum, ikinci olimpiyat madalyam oldu. Yine de verdiğimiz emeklerin karşılığını bir nebze de olsun aldık." dedi.

"TAKIM OLARAK ÇOK MUTLUYZU"

Karatede bronz madalya kazanan sporcumuz Ali Sofuoğlu ise, "İlk defa yarışılan karate branşında 4 madalya aldık. Ben de madalya alanlardan birisi oldum. Çok mutluyum, takım olarak da çok mutluyuz. 4 madalya, iyi bir sayı. Altın madalya almak isterdik ama olmadı. Nasibimizde yokmuş. İnşallah bundan sonra ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edebiliriz. Karatenin 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da olmasıyla alakalı yeni gündemler oluşuyor. Orada da ülkemizi temsil etmek için hazır bulunuruz."

"HEDEFİM ALTIN MADALYAYDI"

Bronz madalyalı karateci Uğur Aktaş da "Karate branşı olarak ilk kez olimpiyatlarda yer alıyorduk. Bu da bizi heyecanlandırmıştı. Belki son olacak bilmiyorduk. O yüzden yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki giderken benim hedefim altın madalyaydı. Yarı finalde 2-2'lik eşitliğin sonunda ilk puanı rakibin almasından dolayı elenmiş oldum. Çok şükür ülkemize madalyalar kazandırdık. Bir nebze olsun halkımızı, insanlarımızı gururlandırabildiysek ne mutlu bize. Umuyoruz ki bu güzel başarılarla, istikrarla devam edip ülkemize bol bol madalyalar kazandırabiliriz. Destekleyen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Karatede bronz madalya alan sporcumuz Merve Çoban "Hedefim birinci olmaktı fakat branş olarak altın madalya alamadık. Karate ailesi en başarılı branşlardan bir tanesi. Biz bunu tekrardan gösterdik. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin dualarını hissettik. Biz orada mücadelemizi bu şekilde verdik. Herkese çok teşekkür ederim." diyerek duygularını dile getirdi.