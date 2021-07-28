Tokyo Olimpiyatları'nda korona virüs vaka rekoru! Sayılar artış gösteriyor

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilecek olimpiyatlar 2021 yılına ertelenmişti. 1 yıllık ertelenmenin ardından geçtiğimiz cuma kapılarını sporculara açan Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapan 16 kişinin daha korona virüse yakalandığı açıklandı.

ORGANİZASYON KOMİTESİ AÇIKLADI!

Organizasyon Komitesi'nden gelen açıklamaya göre, yeni vakaların deniz aşırı ülkelerden gelen görevliler ve basın mensupları arasından doğrulandığı bildirildi. Son gelişme ile birlikte 1 Temmuz'dan bu yana açıklanan dev organizasyona ilişkin korona virüs vakalarının toplam sayısı 169'a yükseldi.

TOKYO'DA VAKA SAYILARI TEDİRGİN ETTİ

Dün Japonya'nın başkenti Tokyo'da salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülke genelinde doğrulanan 7 bin 629 korona virüs vakası Japonya'daki vakaların toplamını 883 bin 766'ya taşırken, ölü sayısı da 15 bin 165 olmuştu.

Dev metropolde kayda geçen 2 bin 848 vaka yeni dalga endişelerini artırmıştı.