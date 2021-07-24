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Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 şoku! Sayı artmaya devam ediyor

2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasının ardından salgına yakalananların sayısı 123 oldu

Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 şoku! Sayı artmaya devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sarkan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında heyecan başladı. Ancak olimpiyatlar için ülkeye gelen kişilerde virüse yakalanan kişinin artması endişe yaratmaya devam ediyor. Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamaya göre  Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 şoku! Sayı artmaya devam ediyor

OLİMPİYAT SEMTİ VİRÜS SEMTİNE DÖNTÜŞTÜ

Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 şoku! Sayı artmaya devam ediyor

VAKA SAYISI ARTIYOR

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.

Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 şoku! Sayı artmaya devam ediyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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