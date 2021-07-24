Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19 şoku! Sayı artmaya devam ediyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına sarkan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında heyecan başladı. Ancak olimpiyatlar için ülkeye gelen kişilerde virüse yakalanan kişinin artması endişe yaratmaya devam ediyor. Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamaya göre Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

OLİMPİYAT SEMTİ VİRÜS SEMTİNE DÖNTÜŞTÜ

Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.