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  3. Tokyo Olimpiyatları'nda madalya garanti | Milli karatecimiz Eray Şamdan yarı finale çıktı!

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya garanti | Milli karatecimiz Eray Şamdan yarı finale çıktı!

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karşılaşmalar devam ederken bir sevindirici haber daha geldi. Milli karateci Eraş Şamdan, erkekler kumite 67 kiloda yarı finale çıktı.

Tokyo Olimpiyatları'nda madalya garanti | Milli karatecimiz Eray Şamdan yarı finale çıktı!

Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile birlikte giren karatede, erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Milli sporcumuz Eray Şamdan yarı finale yükselerek, Olimpiyat madalyası almayı garantiledi.

GRUBU İKİNCİ TAMAMLADI

Nippon Budokan'da düzenlenen karate karşılaşmalarında Eray, kumite 67 kiloda A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Azerbaycanlı Firdovsi Farzaliyev'i 7-1 yenen Eray, ikinci karşılaşmasında Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2 mağlup oldu.

İlk ikinin çıkacağı gruptaki üçüncü maçında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1'lik skorla geçen milli karatecimiz, gruptaki son maçında da ev sahibi Japonya'dan Naoto Sago'yla karşı karşıya geldi. Japon sporcuyu 2-1 yenerek, grupta 6 puanla 2. sırada yer alan Eray, yarı finale yükseldi ve Olimpiyat madalyası almayı garantilemiş oldu.

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EN KÖTÜ İHTİMALLE BRONZ MADALYA ALACAK

Daha önce 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2108 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyaları bulunan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı final karşılaşmasını kaybederse Olimpiyatlar'ı bronz madalyayla tamamlayacak.

Eray Şamdan, yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşti. Yarı final maçı bugün TSİ 14.15'te başlayacak.

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