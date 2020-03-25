Tokyo Valisi kent sakinlerine hafta sonu evden çıkmama çağrısı yaptı

ANKARA (AA) - Japonya'da Tokyo Valisi Yuriko Koike, yeni tip korovavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ani artış nedeniyle kent sakinlerine hafta sonu evlerinden çıkmama çağrısında bulundu

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Vali Koike, son 24 saatte ülkede tespit edilen 114 yeni vakadan 41'inin Tokyo'da görüldüğünü bildirdi.

Bunun kentte önceki gün kaydedilen 17 yeni vakanın iki katından fazla olduğuna dikkati çeken Koike, vaka saylarında ani artışın görüldüğü dönemi atlatabilmek için vatandaşların hafta sonunda mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Vali Koike, gerekli görülürse, uzmanların tavsiyesiyle kentte sokağa çıkma yasağı da ilan edilebileceğini kaydetti.

Koike'nin açıklaması, dün Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın gelecek yıla ertelenmesine karar vermesinin ardından geldi.

Öte yandan, merkezi hükümet de Japon vatandaşlarına mecbur kalmadıkça yurt dışına seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Japonya'da bugüne kadar 1307 yeni tip koronavirüs vakası görülürken, 45 kişi hayatını kaybetti.





Kaynak: AA