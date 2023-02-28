Tolba Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolba Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolba Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tolba Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tolba Mohamed 23 Ocak 1997 tarihinde El Monofia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da طلبة محمد كاكا şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tolba Mohamed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tolba Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tolba Mohamed'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Tolba Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tolba Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında G. Shebin
2 Eylül 2022 yılında Aswan SC
2 Eylül 2022 yılında A. Nag Hamadi
Tolba Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tolba Mohamed şuan Aswan SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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