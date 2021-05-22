Tolere etmek ne anlama gelir? Tolere etmek ne demek TDK? "Tolere etmek" ifadesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Biz de sizler için haberimizde Tolere etmek ne anlama gelir? Tolere etmek ne demek TDK? sorusunun yanıtını derledik...

A+ A-