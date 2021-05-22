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Tolere etmek ne anlama gelir? Tolere etmek ne demek TDK?

"Tolere etmek" ifadesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Biz de sizler için haberimizde Tolere etmek ne anlama gelir? Tolere etmek ne demek TDK? sorusunun yanıtını derledik...

Tolere etmek ne anlama gelir? Tolere etmek ne demek TDK?

Günlük hayatta, konuşma dilinde kullanılan "tolere etmek" ifadesinin tam olarak ne anlama geldiği kafa karıştırıyor. Vatandaşlar Tolere etmek ne anlama gelir? Tolere etmek ne demek TDK? sorularının yanıtını araştırıyor. Merak edilen konunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

TOLERE ETMEK NE ANLAMA GELİR?

"Tolere etmek" ifadesi birçok insan tarafından kullanılmaktadır. Yazılı veya sözlü dilde kullanılan "tolere etmek" ifadesi birini hoşgörmek, tahammül etmek, kusurunu görmezden gelmek anlamına gelmektedir. 

TOLERE ETMEK NE DEMEK TDK?

Tolere kelimesi dilimizde sıkça kullanılır. Tolere, Fransa dilinden Türkçe'mize geçmiştir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre "tolere" kelimesinin anlamı; hoşgörmek, kaldırmak, katlanmak, tahammül etmek ve gidermektir. 

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