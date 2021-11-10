Tolere ne demek, TDK'ya göre Tolere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tolere ne demek? Tolere TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tolere kelimesi. Peki tolere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tolere nedir, tolere kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOLERE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tolere kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tolere kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tolere kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Hoşgörmek`, `kaldırmak, katlanmak, tahammül etmek` veya `gidermek` anlamlarındaki tolere etmek birleşik fiilinde geçer

