Ünlü siyasetçi ve iş insanı Tolga Ağar, son günlerde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar ve siyasi kimliğinin yanı sıra iş hayatındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettiren Tolga Ağar hakkında merak edilen Tolga Ağar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Tolga Ağar evli mi? Karısı kim? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOLGA AĞAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

8 Aralık 1975'te Ankara'da dünyaya gelen 46 yaşındaki Tolga Ağar'ın babası eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, annesi Emel Hanım'dır.

İstanbul Şişli Terakki İlkokulu, Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan İstek Vakfı okullarını bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri, Boston Mount İda College`da burslu olarak Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal lisans eğitimleri aldı.

Marinalar Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Hong Kong Türk İş Adamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası üyeliği ile Kurucu üyesi olduğu Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AK Parti Elazığ Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü'dür.

TOLGA AĞAR EVLİ Mİ? KARISI KİM?

Tolga Ağar, 1 çocuk babasıdır. Eşini 2016 yılında kaybeden Ağar'ın halihazırda bekar olduğu bilinmektedir.

Zülfü Tolga Ağar'ın eşinin ismi Badısabah Ağar'dı. 36 yaşındaki Badısabah Ağar rahim kanseri sebebiyle 2016 yılında yaşamını yitirdi.

Londra St. Martins Sanat Okulu’nda eğitim alan Badısabah Ağar, resimle uğraşıyordu. Tolga Ağar'ın bu evlilikten 'Mehmet' ismini verdiği bir oğlu bulunuyor.

YELDA KAHARMAN OLAYI

Tolga Ağar ile röportaj yapmak için Tunceli'nin Pertek ilçesine giden İletişim Fakültesi öğrencisi Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman, 28 Mart 2018'de evinde ölü bulundu.

İddialara göre Kaharman, Pertek İlçe Jandarma Karakolu'na sığınarak Tolga Ağar tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Jandarma ise Yeldana'yı evine gönderdi.

Yeldana Kaharman ertesi gün evinde ölü bulundu.

İddiaların ortaya çıkmasıyla haberlere erişim engeli getirildi.

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