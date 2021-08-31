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Tolga Arman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Eski manken Demet Şener'in aşk yaşamaya başladığı öğrenilen Tolga Arman'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Tolga Arman kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Tolga Arman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Demet Şener'in Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları eritmesinin hemen ardından Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Bunun üzerine Tolga Arman kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

TOLGA ARMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Demet Şener'in aşk yaşadığı söylenen Tolga Arman'ın hayatıyla ilgili bilgiye ulaşılamadı. Ancak Tolga Arman'ın lojistik sektörüyle ilgilendiği biliniyor.

Küpeli'yle ayrılan Demet Şener'in  İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları eritmesiyle ikilinin tekrar bir aşk yaşayıp yaşamayacakları merak konusu olmuşken Şener'in yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Eski manken Şener, lojistik sektörüyle uğraşan iş insanı Tolga Arman'a gönlünü kaptırdığı ortaya çıktı. Çiftin Bodrum'da görüntülerinin ortaya çıkmasıyla aşk da kanıtlanmış oldu.

Tolga Arman kimdir, nereli, kaç yaşında?

{TITLE_STRIP}Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk kez tatilde görüntülendi!

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