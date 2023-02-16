Tolga Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Aslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tolga Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tolga Aslan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tolga Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Aslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolga Aslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolga Aslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolga Aslan 25 Ekim 2000 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tolga Mert Aslan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolga Aslan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tolga Aslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tolga Aslan'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolga Aslanboyu ve yaşı kaç

Tolga Aslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolga Aslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Tolga Aslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolga Aslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2019 yılında Merzifonspor

23 Temmuz 2021 yılında Erbaaspor

Tolga Aslan kimdir

Tolga Aslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolga Aslan şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genclerbirligi SK, Akyurt Belediyespor, Osmanlispor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tolga Aslan nereli

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