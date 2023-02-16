Tolga Cevher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Cevher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolga Cevher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolga Cevher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolga Cevher 5 Haziran 2001 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolga Cevher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tolga Cevher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tolga Cevher'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tolga Cevher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolga Cevher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tolga Cevher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolga Cevher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında Göztepe U21

1 Ocak 2019 yılında Göztepe U19

24 Eylül 2019 yılında Bilinmiyor

23 Ocak 2020 yılında Erzin Spor

6 Eylül 2021 yılında Siirt İÖİ

8 Şubat 2022 yılında Sancaktepe FK

24 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Tolga Cevher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolga Cevher şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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