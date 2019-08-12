Tolga Çevik'in kızı Tuna Çevik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları Sen Benim Herşeyimsin filminin ardından arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizleri için bu merak edilenleri araştırdıki. İşte yanıtlar...

TUNA ÇEVİK KİMDİR?

Tuna Çevik Tolga Çevik'in kızıdır. Hakkında çok fazla bilgi yer almamaktadır.

TUNA ÇEVİK HAKKINDA TOLGA ÇEVİK NE DEDİ?

Tuna ve Tan isterlerse devam ederler (oyunculuğa), her şekilde destekçileriyiz" dedi.

Filmin yönetmeni Tolga Örnek çocuk oyuncuların profesyonel oyuncu gibi oynadığını belirterek, "Çok keyifliydi, Tuna ve Tan ile çalışmak benim kariyerimin en mutlu anlarından biriydi. Onların benim gözümün önünde profosyonel birer oyuncuya dönüşmeleri, yetenekleri, heyecanları ve insancıl tavırları kariyerime duyduğum heyecanı tekrar canlandırdı. İkisi de çok özel çocuklar. Fıstık gibi oynadılar. 40 yıllık oyuncu gibilerdi" ifadelerini kaydetti.

Filmde de kızını oynayan ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan, Tolga Çevik'in kızı Tuna da "Çekimler çok güzel geçti. Devamının gelmesini çok isterim, çünkü çok eğlendim" dedi. Tuna Çevik, basın mensuplarından gelen 'peki bu kadar güzel oynamayı nasıl becerdin?' sorusunu ise "Ben henüz filmi görmedim. İyi mi oldu bilmiyorum. Bence bu seyircilerin kararı. Ona onlar karar versin" diye yanıt verdi.

SEN BENİN HERŞEYİMSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Babasının 'Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın.' mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı'da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini 'baba' olarak bulur.

İstanbul'a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak 'korkularının gözünün içine bakacağı' bir meslek edinir. Sedat'ın hayatı artık 'Sen Benim HerŞeyimsin' dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar.

Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam eder. Alışılmadık hikayesiyle, 'Sen Benim HerŞeyimsin', seyirciye kahkahayı, sevinci ve hüznü bir arada yaşatacak.

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik (d. 12 Mayıs 1974, İstanbul),Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, komedyen.

Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bahariye İlkokulu'nu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi bitiren Çevik ilk defa bu okulda tiyatro çalışmalarında bulundu. Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri aldı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi'nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına başlamıştır.

BKM oyuncusu olan Çevik, genellikle BKM yapımı film, dizi ve oyunlarda rol alır. Topluluğun Bana Bir Şeyhler Oluyor oyunu dışında, Yeditepe Oyuncuları'nın Kelebekler Özgürdür oyununda rol aldı.





Komedi Dükkanı adlı programı TV8 daha sonra TRT ve Star TV'de 2010-2011 sezonunda açmıştır. 15 Haziran 2011 tarihinde program "Yolun Sonu" adlı bir bölüm ile noktalanmıştır. Arkadaşım Hoşgeldin adlı Avrupa turnesini bitirdikten sonra, 31 Aralık 2013 den itibaren Kanal D'de yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin oyunu 2015 Ocak ayında final yapmıştır. 2016da ise müdür ne'aptın final yapmıştır

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) adında iki çocuğu vardır.