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Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de kalmayı seçti!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek.

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de kalmayı seçti!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. Almanya Wolfsburg Kulübü'nün ilgilendiği Ciğerci, yönetimin "vefa" örneğine "feda" yaparak devam edecek.

Yeni sezon çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg'un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin Euro'ya el sıkıştı.

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de kalmayı seçti!

YÖNETİM; VEFA, TOLGA; FEDA DEDİ

Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğerci'nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

TOLGA CİĞERCİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile anlaşan Tolga, sarı-lacivertli forma ile 33 maça çıktı. 33 maçta 2 gol kaydededen tecrübeli orta saha 4 asist yaptı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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