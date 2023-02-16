Tolga Cokkosan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Cokkosan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolga Cokkosan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolga Cokkosan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolga Cokkosan 6 Nisan 1995 tarihinde Gelsenkirchen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tolga Çokkoşan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolga Cokkosan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tolga Cokkosan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tolga Cokkosan'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tolga Cokkosan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolga Cokkosan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tolga Cokkosan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolga Cokkosan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında VfL Bochum Alt.

1 Temmuz 2011 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2012 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2014 yılında VfL Bochum II

1 Temmuz 2015 yılında RW Essen

1 Temmuz 2019 yılında Wattenscheid

23 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2020 yılında Wuppertaler SV

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Tolga Cokkosan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolga Cokkosan şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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