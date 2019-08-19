Tolga eksiltti, Dirar attı Fenerbahçe'de 74. dakikada Emre'nin yerine oyuna dahil olan Tolga Ciğerci verdiği kilit paslarla 75. dakikada Dirar'ın attığı golün hazırlayıcısı oldu.

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Fenerbahçe'de 74. dakikada Emre'nin yerine oyuna dahil olan Tolga Ciğerci verdiği kilit paslarla 75. dakikada Dirar'ın attığı golün hazırlayıcısı oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gazişehir Gazianteple oynadığı müsabakada Tolga Ciğerci kısa sürede etkisini gösterdi. 74. dakikada Dirar'ın attığı gol öncesinde verdiği iki pasla Gazişehir'den 5 kişiyi eksilten tecrübeli oyuncu Moses'ı sol tarafta pasla buluşturdu. Moses'ın ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Dirar ise boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. Kaynak: İHA



