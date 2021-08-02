Randevusuz aşı olunuyor mu? Randevu almadan aşı olunur mu mu? e nabız...Hızır Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu? Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda mı ediyor?Türkiye'ye bir madalya daha! Rıza Kayaalp Olimpiyatlar'dan madalya ile döndüSon dakika! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Seren Serengil'in hamlesi Gülben Ergen'i çıldırtacak! Yaptığı paylaşım olay oldu!Son dakika Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!İstanbul'un bu 6 ilçesinde yaşayanların dikkatine! Aşısı olmayan ekmek alamayacakVahşice katledilmişti! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun o paylaşımı yürekleri acıttı: Her şey bittikten sonra kıymetli olacağızTFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni gerçekleştiAzra Gülendam Haytaoğlu'yu kim öldürdü? Nasıl öldürüldü? Katil kim? Mustafa Murat Ayhan kimdir? Kaç yaşında?
İstanbul34 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Tolga Güleç, Can Yaman'ı hedef aldı: "Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim"

Tolga Güleç, Can Yaman'ı hedef aldı: "Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim"

Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili paylaşım yapmayan Can Yaman'ı hedef alan Tolga Güleç, oyuncuya tepki gösterdi.

Tolga Güleç, Can Yaman'ı hedef aldı: "Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim"

Yayınlandığı döneme damga vuran Öyle Bir Çeker Zaman Ki dizisiyle ekranların tanınan yüzü haline gelen oyuncu Tolga Güleç, orman yangınına duyarsız kalanlara karşı sert konuştu.

Ülkede çıkan yangınlarla ilgili paylaşımlarını eksik etmeyen ve yardım gönderen Güleç, sessiz kalan meslektaşlarına seslendi.

"BİR KATKIN OLSUN"

İsim vermeden Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Güleç, “Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya!" diyerek tepkisini gösterdi.

Tolga Güleç, Can Yaman'ı hedef aldı: Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim

"TAMAM EN YAKIŞIKLI SENSİN"

Sürekli olarak üstü çıplak fotoğraf paylaşarak etkileşim kasmasındansa yangınlarla ilgili paylaşım yapılması gerektiğini vurgulayan Güleç, "Yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş ulan bir şey paylaş. Tamam en yakışıklı sensin, en iyi vücut sende tamam ne olur!” dedi.

Tolga Güleç, Can Yaman'ı hedef aldı: Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim

Bu paylaşımlarla Tolga Güleç’in, sosyal medyada iki gündür kaslarını sergileyen Can Yaman’ı hedef aldığı öne sürüldü.

Tolga Güleç, Can Yaman'ı hedef aldı: Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT