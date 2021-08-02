Tolga Güleç, Can Yaman'ı hedef aldı: "Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim"

Yayınlandığı döneme damga vuran Öyle Bir Çeker Zaman Ki dizisiyle ekranların tanınan yüzü haline gelen oyuncu Tolga Güleç, orman yangınına duyarsız kalanlara karşı sert konuştu.

Ülkede çıkan yangınlarla ilgili paylaşımlarını eksik etmeyen ve yardım gönderen Güleç, sessiz kalan meslektaşlarına seslendi.

"BİR KATKIN OLSUN"

İsim vermeden Instagram üzerinden paylaşımda bulunan Güleç, “Milyon takipçi yapmış vasıfsız kardeşim, sana diyorum yahu kime olacak! Herkesin içinde isim vermeyeyim şimdi, sonra salarsın üstüme 12-13 yaşındaki fanlarını. Bir katkın olsun şu dünyaya!" diyerek tepkisini gösterdi.

"TAMAM EN YAKIŞIKLI SENSİN"

Sürekli olarak üstü çıplak fotoğraf paylaşarak etkileşim kasmasındansa yangınlarla ilgili paylaşım yapılması gerektiğini vurgulayan Güleç, "Yapsana 2 paylaşım, ihtiyaç listesi paylaş en azından. Paylaş ulan bir şey paylaş. Tamam en yakışıklı sensin, en iyi vücut sende tamam ne olur!” dedi.

Bu paylaşımlarla Tolga Güleç’in, sosyal medyada iki gündür kaslarını sergileyen Can Yaman’ı hedef aldığı öne sürüldü.