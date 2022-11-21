Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...

Gece saatlerinde Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün kim olduğu merak ediliyor. Peki Tolga Güleryüz kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Tolga Güleryüz biyografisi...

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Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy da dahil olmak üzere turne için şehir değiştiren tiyatro oyuncularının bulunduğu minibüs TIR'a çarpmış, 3 kişi yaşamını yitirmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Tolga Güleryüz'ün kim olduğu ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Tolga Güleryüz kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Tolga Güleryüz biyografisi...

Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR? İŞTE TOLGA GÜLERYÜZ BİYOGRAFİSİ...

Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy'un başrolde olduğu Baş Belası adlı tiyatro oyunu için Çorum'dan Samsun'a hareket etmekte olan ekibin bulunduğu minibüs, Amasya yolunda TIR'a çarpmış ve kaza geçirmişti. Kazada araçta sıkışan sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirmişti. Sürücü ve diğer oyuncular araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı. Üzücü kaza sonrası hayatını kaybedenlerden Tolga Güleryüz'ün kim olduğu merak konusu oldu.

Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...

Yapımcılık, yönetmenlik ve ışık tasarımcılığı yapan Tolga Güleryüz, Baş Belası oyununda da ışık tasarımcı olarak görev yapıyordu. Tolga Güleryüz hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır. Bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...

Tolga Güleryüz'ün görev aldığı yapımlar:

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım
Baş Belası / Işık Tasarımı
SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün
Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen
Kırkından Sonra / Yapımcı
Ters Köşe / Yapımcı
Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen
Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...

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