Tolga Güleryüz Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor? İşte Tolga Güleryüz Biyografisi...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy da dahil olmak üzere turne için şehir değiştiren tiyatro oyuncularının bulunduğu minibüs TIR'a çarpmış, 3 kişi yaşamını yitirmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Tolga Güleryüz'ün kim olduğu ve biyografisi merak konusu oldu. Peki Tolga Güleryüz kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Tolga Güleryüz biyografisi...

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR? İŞTE TOLGA GÜLERYÜZ BİYOGRAFİSİ...

Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy'un başrolde olduğu Baş Belası adlı tiyatro oyunu için Çorum'dan Samsun'a hareket etmekte olan ekibin bulunduğu minibüs, Amasya yolunda TIR'a çarpmış ve kaza geçirmişti. Kazada araçta sıkışan sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirmişti. Sürücü ve diğer oyuncular araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı. Üzücü kaza sonrası hayatını kaybedenlerden Tolga Güleryüz'ün kim olduğu merak konusu oldu.

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Yapımcılık, yönetmenlik ve ışık tasarımcılığı yapan Tolga Güleryüz, Baş Belası oyununda da ışık tasarımcı olarak görev yapıyordu. Tolga Güleryüz hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır. Bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Tolga Güleryüz'ün görev aldığı yapımlar:

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

Baş Belası / Işık Tasarımı

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

Kırkından Sonra / Yapımcı

Ters Köşe / Yapımcı

Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen