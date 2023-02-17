Tolga Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolga Gunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolga Gunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolga Gunes 18 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolga Gunes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Tolga Gunes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tolga Gunes'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolga Gunes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tolgaguenes?igshid=1u2wkvny9vzi3

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Tolga Gunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolga Gunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Tolga Gunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolga Gunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2008 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2014 yılında Rapid Wien II

23 Şubat 2016 yılında FC Admira II

30 Ocak 2017 yılında SV Schwechat

1 Temmuz 2018 yılında Mauerwerk

8 Temmuz 2019 yılında FAC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında Vorwärts Steyr

Tolga Gunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolga Gunes şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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