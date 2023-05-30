Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan, bir dönem Survivor'a da katılan ancak daha sonra oyunculuğu bırakıp Türkiye'den giden Tolga Karel seçim sonrası bir paylaşım yaptı.

Yaprak Dökümü'nün Oğuzu olarak hatırlanan ancak daha sonra her şeyi bırakıp Amerika'da TIR şöförü olan Tolga Karel, seçim sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Karel paylaşımında "Evet ne demiştim sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı daha çok severek izleyecektir" dedi.

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