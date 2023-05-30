Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"

Yaprak Dökümü dizisinde "Oğuz" karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tolga Karel, seçim sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan, bir dönem Survivor'a da katılan ancak daha sonra oyunculuğu bırakıp Türkiye'den giden Tolga Karel seçim sonrası bir paylaşım yaptı.

Yaprak Dökümü'nün Oğuzu olarak hatırlanan ancak daha sonra her şeyi bırakıp Amerika'da TIR şöförü olan Tolga Karel, seçim sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Karel paylaşımında "Evet ne demiştim sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı daha çok severek izleyecektir" dedi.

gfdgdf-fiss.jpg

İran'da karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu, doktorları şoka soktu!İran'da karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu, doktorları şoka soktu!

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsellere idam yolunu açan yasaya imza attıUganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsellere idam yolunu açan yasaya imza attı

Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"

CHP'li Mahmut Tanal yaşanan mağlubiyet sonrası gelen sosyal medya mesajına cevap verdi. Mesajı gündem olduCHP'li Mahmut Tanal yaşanan mağlubiyet sonrası gelen sosyal medya mesajına cevap verdi. Mesajı gündem oldu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Ünlüler cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandıklara koştu, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler
Ünlüler cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandıklara koştu, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ünlüler sandıklara koştu, İşte oy kullanan ünlülerin görüntüleri
Cumhurbaşkanlığı seçimi için ünlüler sandıklara koştu, İşte oy kullanan ünlülerin görüntüleri
Ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oyunu kullandı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı
Ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile oyunu kullandı sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı
Son Haberler
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi
Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi
Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılar
Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılar
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular
Senelerdir birbirini görmeyen kardeşler seçim sandığında kavuştular
Esenyurt'ta bir seçmen oy kullanmaya papağanla gitti
Esenyurt'ta bir seçmen oy kullanmaya papağanla gitti
Çok Okunanlar
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
CHP'de bir skandal daha yaşandı, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen adamı hastanelik ettiler!
CHP'de bir skandal daha yaşandı, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen adamı hastanelik ettiler!
Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!
Millet İttifakı liderlerinin hayalleri suya düştü, yeni dönemde Meclis'te yoklar!
Cem Yılmaz oy kullanmaya gittiği okulda sandık görevlilerini ve seçmenleri gülme krizine soktu
Cem Yılmaz oy kullanmaya gittiği okulda sandık görevlilerini ve seçmenleri gülme krizine soktu
Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti
Adana'da bir vatandaş oy kullanmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!
Yazar Nihat Genç seçim sonrası yazısında adeta 'açtı ağzını, yumdu gözünü' bu sözler çok konuşulacak!