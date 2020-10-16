Tolga Mendi kimdir? Show TV'de Yeni Gelin dizisi ile tanınan yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu baş rollerinde Cansel Elçin ve Defne Samyeli'nin yer aldığı 'Sol Yanım' kadrosuna dahil oldu. Peki Tolga Mendi kimdir? Sol yanım dizisi oyuncusu Tolga Mendi kaç yaşında? Sevgilisi kim? Rol aldığı diziler..

TOLGA MENDİ KİMDİR?

23 Mart 1993 yılında doğan Tolga Mendi, 1.86 boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur. İlgi alanları; fitness, sinema ve tiyatrodur.

İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan başarılı oyuncu daha sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.

2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk dizisinde yer almıştır. Tolga Mendi, Yeni Gelin'de Hazar karakterini canlandırmıştır. Tolga Mendi 1.86 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

Tolga Mendi’nin rol aldığı diziler:

Yeni Gelin (Hazar Bozok) (TV Dizisi) – 2017–2018

Rüzgarın Kalbi (Cenk) (TV Dizisi) – 2016

Acı Aşk (Haydar) (TV Dizisi) – 2015