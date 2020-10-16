Tolga Mendi kimdir? Sol yanım dizisi oyuncusu Tolga Mendi kaç yaşında?
Tolga Mendi kimdir? Yeni Gelin dizisiyle tanınan ve bir çok kesimden tarafından severek takip edilen ünlü oyuncu Tolga Mendi Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım dizisi kadrosunda yer aldı. Peki Yakışıklı oyuncu Tolga Mendi kimdir? Sol yanım dizisi oyuncusu Tolga Mendi kaç yaşında? Sevgilisi kim? Rol aldığı diziler
Tolga Mendi kimdir? Show TV'de Yeni Gelin dizisi ile tanınan yakışıklı oyuncu Tolga Mendi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu baş rollerinde Cansel Elçin ve Defne Samyeli'nin yer aldığı 'Sol Yanım' kadrosuna dahil oldu. Peki Tolga Mendi kimdir? Sol yanım dizisi oyuncusu Tolga Mendi kaç yaşında? Sevgilisi kim? Rol aldığı diziler..
TOLGA MENDİ KİMDİR?
23 Mart 1993 yılında doğan Tolga Mendi, 1.86 boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur. İlgi alanları; fitness, sinema ve tiyatrodur.
İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olan başarılı oyuncu daha sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.
2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk dizisinde yer almıştır. Tolga Mendi, Yeni Gelin'de Hazar karakterini canlandırmıştır. Tolga Mendi 1.86 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.
Tolga Mendi’nin rol aldığı diziler:
Yeni Gelin (Hazar Bozok) (TV Dizisi) – 2017–2018
Rüzgarın Kalbi (Cenk) (TV Dizisi) – 2016
Acı Aşk (Haydar) (TV Dizisi) – 2015