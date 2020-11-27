Ekranların genç simalarından olan Tolga Mendi ve eski Survivor yarışmacısı Damla Can geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlamıştı.

İkili uzaktan uzağa devam eden ilişkisini farklı bir boyuta taşıdı ve birlikte yaşamaya karar verdi.

8 aydır birlikte olan ünlü çift İlk kez Nisan ayında Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görülmüş ancak sevgililer, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

"LÜTFEN O FOTOĞRAFLARI YAYINLAMAYIN"

Birbirlerine 'Aşkım' diye hitap eden sevgililerden Mendi, "Rica ediyorum, lütfen o fotoğrafları yayınlamayın" demişti.

Damla Can, İzmir’de yaşadığından ilişkilerini mesafeli olarak sürdüren çift, kendileri için büyük bir adım attı ve İstanbul'da sevgilisi ile yaşamaya karar verdi.