Tolga Yakut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Yakut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolga Yakut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolga Yakut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolga Yakut 2 Eylül 2000 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolga Yakut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tolga Yakut, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tolga Yakut'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tolga Yakut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolga Yakut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tolga Yakut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolga Yakut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında Eskişehir Demir

8 Eylül 2016 yılında Eskişehir Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Eskişehir U19

1 Temmuz 2018 yılında Eskişehirspor

28 Ocak 2019 yılında Eskişehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehirspor

Tolga Yakut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolga Yakut şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.