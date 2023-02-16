Tolgahan Cicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolgahan Cicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolgahan Cicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolgahan Cicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolgahan Cicek 19 Haziran 1995 tarihinde Delfzijl şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Tolgahan Mulla Çiçek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolgahan Cicek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FLTW yapmaktadır. Tolgahan Cicek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tolgahan Cicek'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolgahan Cicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolgahan Cicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tolgahan Cicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolgahan Cicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2014 yılında De Graafs. U21

1 Temmuz 2015 yılında De Graafschap

20 Temmuz 2017 yılında Adana Demirspor

21 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

16 Ağu 2019 yılında Nevşehir Bld

11 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

8 Eylül 2021 yılında Modafen

20 Ocak 2022 yılında Hacettepe

7 Eylül 2022 yılında Osmaniyespor FK

Tolgahan Cicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolgahan Cicek şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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