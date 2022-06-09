Kemal Tahir Kütüphanesi sınava hazırlanan öğrenciler için 24 saat açıkCanlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir il danışma toplantısında konuşuyor!İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alan cayır cayır yanıyor!Süper Loto sonuçları 9 Haziran 2022 Perşembe | 9.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıTikTok fenomeni Mükremin Gezgin'e "Oğlum LGBT'li olursa destek olurum" diyen Hazal Kaya sahip çıktı! "Sen kimsin Bergüzar Korel'e hesap soruyorsun?"İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kılıçdaroğlu için ne dedi? İbrahim Halil Oral biyografisiKızılay, yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı!Alpay Özalan'dan "Alevi" meselesine son nokta! "Kılıçdaroğlu mezhebi sebebiyle değil Türkiye'ye düşmanlık yapması ve yalancı olması sebebiyle sevilmiyor"Gözdeki şişkinliği alıyor, yaraları iyileştiriyor... Poşet çayların şaşırtıcı kullanım alanlarıTolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC takımıyla anlaştı.

Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

Futbolda liglerin sona ermesinin ardından transfer dönemi heyecanı sürüyor. Bu kapsamda forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için transfer görüşmelerini sürdüren golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Süper Lig'in dışında Katar ve Gürcistan ligi takımlarının da transfer listesindeydi.

Anlaşma tamam! Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hangi takıma gideceği merak konusu olan golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile görüşmüştü. Bunun yanında Gürcistan ligi ekiplerinden Dinamo Tbilisi ile de görüşen yıldız futbolcu, imza parasında anlaşma sağlayamadığı için bu takıma da katılmamıştı.

Anlaşma tamam! Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

GOLLERİNİ KATAR DA ATACAK

Son olarak Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'nin ilgilendiği yıldız futbolcu Katar'da yayın yapan Alkass Sports'un haberine göre bu takımla anlaşma sağladı.

Yıldız futbolcunun transferinin yüzde 90 oranında bittiği, ilerleyen günlerde menajeriyle birlikte Katar'ın yolunu tutacağı öğrenildi. 

Anlaşma tamam! Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

SAKATLIKLAR SONRASI GOLLERİYLE DÖNECEK 

Yıldız futbolcunun menajeri Tolgahan'ın yaşadığı sakatlıklarından ardından golleriyle döneceğini ifade etti. 

Anlaşma tamam! Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de! Anlaşma tamam! Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

{TITLE_STRIP}Tolgahan Nurhak'tan asılsız Berdan Mardini haberlerine sitem! Mardini 3 duruşmaya katılmadı, Nurhak adalet istedi

{TITLE_STRIP}Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamlı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

{TITLE_STRIP}Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

{TITLE_STRIP}Hatayspor'dan forvet transferi için önemli adım! Tolgahan Nurhak, bordo beyazlılara çok yakın

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT