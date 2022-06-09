Tolgahan Nurhak Katar'da! Golcü futbolcu Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'de!

Futbolda liglerin sona ermesinin ardından transfer dönemi heyecanı sürüyor. Bu kapsamda forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek için transfer görüşmelerini sürdüren golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, Süper Lig'in dışında Katar ve Gürcistan ligi takımlarının da transfer listesindeydi.

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hangi takıma gideceği merak konusu olan golcü futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile görüşmüştü. Bunun yanında Gürcistan ligi ekiplerinden Dinamo Tbilisi ile de görüşen yıldız futbolcu, imza parasında anlaşma sağlayamadığı için bu takıma da katılmamıştı.

GOLLERİNİ KATAR DA ATACAK

Son olarak Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'nin ilgilendiği yıldız futbolcu Katar'da yayın yapan Alkass Sports'un haberine göre bu takımla anlaşma sağladı.

Yıldız futbolcunun transferinin yüzde 90 oranında bittiği, ilerleyen günlerde menajeriyle birlikte Katar'ın yolunu tutacağı öğrenildi.

SAKATLIKLAR SONRASI GOLLERİYLE DÖNECEK

Yıldız futbolcunun menajeri Tolgahan'ın yaşadığı sakatlıklarından ardından golleriyle döneceğini ifade etti.

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