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Tolgahan Nurhak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü türkücü Berdan Mardini'yi dolandırdığı iddia edilen Tolgahan Nurhak hakkında bir çok soru gündeme geldi. Mardini'den yardıma muhtaç bir aile için destek için para talebinde bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Tolgahan Nurhak suçlu bulunması halinde 10 yıl hapiste yatacak. Peki Tolgahan Nurhak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Tolgahan Nurhak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkücü Berdan Mardini, 11 Şubat'ta telefonla arandığını ve kendisinden yardıma muhtaç ailelere destek olması için para talebinde bulunulduğunu söyledi. Mardini, o kişinin de Tolgahan Nurhak olduğu iddiasında bulundu. Peki Tolgahan Nurhak kimdir, kaç yaşında, nereli?  Karaköy Belediyesporda forma giyen futbolcu Nurhak hakkında tüm bilgiler haberimizde..

TOLGAHAN NURHAK KİMDİR?

Tolgahan Nurhak Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyiyor. Tolgahan Nurhak hakkında şimdilik başka bilgi bulunmamaktadır. 

Tolgahan Nurhak kimdir, kaç yaşında, nereli?

BERDAN MARDİNİ TOLGAHAN NURHAK OLAYI NEDİR?

Günaydın'ın haberine göre Tolgahan Nurhak, Mardini'yi arayarak ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden Nurhak, para istedi. Ünlü türkücü de teklife tamam diyerek Nurhak'tan banka bilgilerini istedi ve telefonu kapattı. Fakat bir süre devam eden mesajlaşma sırasında Mardini durumdan şüphelendi. Dolandırılmak üzere olduğunu anlayan türkücü hemen savcılığa koştu.

Savcı Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait olduğu ortaya çıktı. Futbolcu da telefon hattını değiştirdiğini söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savcılık yine de banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenleyerek futbolcunun 10 yıla kadar hapsini istedi. 

Tolgahan Nurhak kimdir, kaç yaşında, nereli?

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