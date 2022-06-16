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Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi

Transfer döneminde ismi birçok takımla anılan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak'ın biyografisi vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? İşte Tolgahan Nurhak'ın biyografisi...

Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi

Futbolda transfer dönemi heyecanı başladı. Birçok kulüp yeni oyuncularını transfer etmek için arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda kariyerine iyi bir giriş yapan ve transfer döneminin gözde futbolcuları arasında yer alan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak da Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'ye transfer oldu. Yıldız futbolcu transfer olduğu  Al Shamal SC'de çok gol atmayı hedeflerken kariyerinde sıçrama yapmayı hedefliyor. Peki Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar ve daha fazlası haberimizde... 

Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor?

TOLGAHAN NURHAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? TOLGAHAN NURHAK BİYOGRAFİSİ

Tolgahan Nurhak, 01 Ocak 1993 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Futbola Gaskispor altyapısında başlayan Tolgahan Nurhak, ilerleyen yıllarda Gaziantepspor’un yaş kategorilerini transfer oldu. Burada dikkat çeken bir performans sergileyen Nurhak, her futbolcunun yaşamayacağı bir sakatlık geçirerek futbola ara verdi. Daha sonra serbest statüdeyken  2019’da Karbel Karaköprü Belediyespor'a transfer oldu. 29 yaşındaki Nurhak, transfer döneminde ise Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'ye transfer oldu.

Bekar olan Tolgahan Nurhak, 4 kardeşten en büyüğüdür. 

Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor?

TOLGAHAN NURHAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tolgahan Nurhak sırasıyla bu takımlarda forma giydi:

-Gaskispor

-Gaziantepspor

-Karbel Karaköprü Belediyespor

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Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor?

TOLGAHAN NURHAK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Tolgahan Nurhak, forvet arkası ve forvet mevkisinde forma giymektedir. Her iki ayağını da kullanabilen golcü futbolcu, son vuruşlardaki ustalığı ile dikkat çekiyor. 

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Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

{TITLE_STRIP}Transfer gözdesi Tolgahan Nurhak hayatını anlattı! Kendisini tanımak isteyenlere ayna tuttu! İşte yıldız futbolcu hakkında merak edilenler...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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