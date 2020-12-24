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  3. Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, internette Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu? başlıklarıyla bakılmaya başlandı. Biz de haberimizde bu konuyla ilgili tüm bilgilere yer verdik.

Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?

Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuylailgili detayları haberimizde derledik.

TOLGAHAN ÖZTOPRAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sivas doğumlu olan Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, daha önce Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Öztoprak, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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NE OLDU?

 HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz atandı. Ahmet Akça'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Gökhan Karaköse getirildi. 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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