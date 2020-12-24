Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuylailgili detayları haberimizde derledik.

TOLGAHAN ÖZTOPRAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sivas doğumlu olan Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, daha önce Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Öztoprak, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gökhan Karaköse hayatı

Şaban Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Adalet Bakan yardımcısı kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kim atandı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

NE OLDU?

HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz atandı. Ahmet Akça'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Gökhan Karaköse getirildi.