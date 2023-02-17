Tolgahan Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolgahan Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolgahan Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolgahan Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolgahan Sahin 10 Ekim 2004 tarihinde Kirchdorf an der Krems şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolgahan Sahin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Tolgahan Sahin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tolgahan Sahin'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tolgahan Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolgahan Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tolgahan Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolgahan Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LASK Altyapı

1 Mart 2018 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

Tolgahan Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolgahan Sahin şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tolgahan Sahin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Grün-Weiß Micheldorf (2011-)

Avusturya U18 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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