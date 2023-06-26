Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun tatilde! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve İsmail Filiz ile Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ve Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Kyle Walker'ın birlikte çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı.

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Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun tatilde! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Sezonun bitmesiyle dünyaca ünlü futbolcular da tatil için Antalya'yı tercih ediyor. Bu isimlerden biri olan Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ın ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve İsmail Filiz'in yanı sıra Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un da aralarında bulunduğu grupla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi.

yTolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun tatilde! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraf!

Tolgahan Sayışma, Cenk Tosun, İsmail Filiz ve Kyle Walker'ın birlikte çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı sallarken, herkes "Bu dörtlü nasıl bir araya geldi?" yorumunda bulundu.

4 ünlünün de tatilini Antalya'da sürdürdüğü ve konaklama için aynı oteli tercih ettiği ortaya çıktı.

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