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Tolgahan Sayışman'dan sonra Almeda Abazi ve oğlu da koronaya yakalandı!

Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlunun da Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Tolgahan Sayışman'dan sonra Almeda Abazi ve oğlu da koronaya yakalandı!

Sayışman ile Abazi, 2017'de Los Angeles'ta evlenmiş, 2019 yılında ise oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. İkili, geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin dünyaya geleceklerini duyurmuştu.

2008 Kainat Güzeli Almeda Abazi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Efehan ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN İLAÇ VERİLEMİYOR

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle anlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.     
Tolgahan Sayışman'dan sonra Almeda Abazi ve oğlu da koronaya yakalandı!

 

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