Tolgay Arslan: Benim açımdan çok zor bir maç oldu

"O maçta ne dürüm ne de başka bir şey yedim"

"Hocamız Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bize hatırlattı"

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 3-3 berabere kaldığı müsabakanın ardından sarı lacivertli futbolcu Tolgay Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ligdeki konumu ile ölçülemeyeceğini dile getiren Tolgay, şöyle konuştu: "İlk yarı çok kötü oynadık, maça kötü başladık. İlk yarı bitince ben taraftara bakmıştım ve maçı çevireceğimizi gördüm. İkinci yarıda kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür etmek istiyorum. Benim açımdan çok zor bir maç oldu. Özellikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni bugüne kadar inanılmaz desteklediler."

"O MAÇTA NE DÜRÜM NE DE BAŞKA BİR ŞEY YEDİM"

Beşiktaş taraftarına mesaj gönderen Tolgay Arslan, "Beşiktaş taraftarına küçük bir mesaj söylüyorum, o maçta ne dürüm ne de başka bir şey yedim. Tabii bu, bazı Beşiktaşlıların işine yaradı. Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım ama bu konuyu burada kapatıyorum. Tabii ki bu dönüşten sonra başka bir şeyler de yapabilirdim. Ancak dediğim gibi orada ne dürüm ne de başka bir şey vardı" dedi.

"HOCAMIZ FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİZE HATIRLATTI"

Ersun Yanal'ın takıma moral aşıladığını söyleyen Tolgay sözlerini şöyle noktaladı: "İlk yarı kendimize gelemedik ve tüm takım soyunma odasında konuştu. Hocamız Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bize hatırlattı. Beşiktaş'ın bizden daha iyi bir takım olmadığını herkes bize hatırlattı. İkinci yarı galiba herkes bunu gördü ve maalesef burada 2 puan kaybettik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tolgay Arslan'ın açıklamaları

DHA