Tolgay Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolgay Arslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolgay Arslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolgay Arslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolgay Arslan 16 Ağu 1990 tarihinde Paderborn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tolgay Ali Arslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolgay Arslan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot & Ball yapmaktadır. Tolgay Arslan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Udinese futbol takımında oynamaktadır. Udinese takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Tolgay Arslan'nin Udinese ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolgay Arslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tolgayarslan18

http://www.instagram.com/tarslan18/

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http://www.facebook.com/pages/Tolgay-Arslan/229266500540858

Tolgay Arslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolgay Arslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tolgay Arslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolgay Arslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2005 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2007 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2009 yılında Hamburg

2 Temmuz 2010 yılında Alem. Aachen

30 Haziran 2011 yılında Hamburg

27 Ocak 2015 yılında Beşiktaş

31 Ocak 2019 yılında Fenerbahçe

18 Eylül 2020 yılında Udinese

Tolgay Arslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolgay Arslan şuan Udinese takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tolgay Arslan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Grün-Weiß Paderborn (1/1996-2003), Borussia Dortmund (2003-2009)

Almanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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